Manchester City : les première critiques s’abattent sur Erling Haaland

Il est le meilleur buteur de tous les championnats européens. Il a déjà marqué plus de buts en Premier League (25) cette saison que lors de l’exercice précédent avec le Borussia Dortmund en Bundesliga. Et pourtant, voilà Erling Haaland critiqué en Angleterre. Exercice difficile, mais tenté par Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool et consultant pour Skysports, suite à la défaite de Manchester City sur la pelouse de Tottenham, après un match frustrant.

« Je pense que nous n'avons vu que 60% d'Erling Haaland. Il vient d'un championnat de contre-attaque (la Bundesliga, ndlr). Vous avez vu son rythme effréné là-bas - nous ne le voyons pas ici. Il a peut-être choisi le mauvais club pour tirer le meilleur parti de lui », a lancé Carragher. Un sentiment qui était partagé par certains avant même le début de saison. Est-ce que le Norvégien peut s'adapter au style Guardiola ? Oui si l'on regarde les statistiques, non si l'on se fie au ressenti du match où Haaland semble parfois totalement esseulé et pas dans les circuits de passe.

).

Kyle Walker monte au créneau

Jamie Carragher a développé son argumentaire. « Nous ne voyons pas tout de Haaland, City a marqué le même nombre de buts que la saison dernière. Il en a mis 25, mais City dans l’ensemble a marqué le même nombre. Ils en ont encaissé plus et sont plus faciles à contre-attaquer maintenant. Ils sont une équipe différente - et moins bonne - avec Haaland dans l’équipe. Ce n’est pas sa faute. City ne jouera pas un football sans répit. Ce n’est pas la façon de Pep Guardiola. Ses joueurs n’ont pas l’énergie ou le pouvoir de jouer de cette façon - ils construisent lentement, repoussent l’opposition dans leur surface et jouent à partir de là. »

Les critiques s’abattent donc après une contre-performance à l’extérieur, là où Haaland peine à marquer. Il n’a inscrit que 2 buts lors de ses 7 dernières apparitions à l’extérieur. Loin d’être déshonorant bien évidemment. Interrogé sur le sujet, Kyle Walker, le défenseur de Manchester City, a tenu à défendre son coéquipier. « C’est un processus - il est venu à Manchester City et c’est une équipe difficile à intégrer, car le manager exige tellement. C’est unique, Erling a été fantastique. Personne ne dit rien quand il marque des buts et qu’on gagne. Tout à coup maintenant, quand nous ne gagnons pas et qu’il ne marque pas, ils disent "est-ce le problème, jouons-nous mieux sans lui?" Je l’entends tout le temps. Mais personne ne s’est plaint quand il a marqué son 25e but de la saison. C’est l’équipe que nous avons maintenant jusqu’à la fin de la saison. Nous nous battrons jusqu’à la fin. »