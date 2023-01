La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi avec le 16e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Aujourd’hui encore et comme quasiment tout le temps cette saison, c’est Erling Braut Haaland qui arrive en tête. Pourtant, le Norvégien n’a pas marqué et n’a pas disputé de match de championnat. Engagé en FA Cup, il est resté muet lors de la victoire contre Arsenal (1-0). En Premier League, le Norvégien affiche 25 buts en 19 matches.

Derrière lui, on retrouve l’Équatorien Enner Valencia. En forme avec Fenerbahçe, comme lors de la Coupe du monde avec la Tri, il affiche désormais 19 buts en 17 matches. Lors du dernier matche contre Kasimpasa (5-1), il s’est illustré d’un retentissant quadruplé et poursuit son exercice de haut vol. Il devance de peu le Japonais Kyogo Furuhashi. Le buteur du Celtic n’a pas marqué lors du dernier match face à Dundee United (2-0) mais il affiche des statistiques de grande qualité avec pas moins de 17 buts en 21 matches.

Le classement des top buteurs européens

Entrée éclatante de Victor Osimhen

Juste derrière, on retrouve Paul Onuachu. Avec Genk, il s’est offert un doublé contre Seraing hier (4-0) et porte désormais son solide bilan à 16 buts en 19 matches. C’est un mieux qu’Harry Kane, dont le but lundi contre Fulham (1-0) lui permet d’atteindre le cinquième rang avec 16 buts en 21 matches. Sixième, Lawrence Shankland suit avec 16 buts en 23 matches. Le buteur écossais n’a toutefois pas trouvé la faille avec Hearts hier contre Livingston (0-0).

Actuellement en trêve hivernale, Vladimir Pisarski conserve un bon bilan de 14 buts en 15 matches et a changé de club au profit du Krylya Sovetov. Huitième et buteur hier soir contre la Roma (2-1), le Napolitain Victor Osimhen continue de briller. Son magnifique enchaînement lui permet d’atteindre 14 buts en 16 matches. Statistiques similaires pour le neuvième Quincy Promes toujours en trêve hivernale avec le Spartak Moscou. Enfin, le buteur d’Antwerp Vincent Janssen s’offre la dixième position avec 14 réalisations en 22 rencontres.

Aux portes du top 10, on retrouve Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (FC Barcelone) Ivan Toney (Brentford), Niclas Fülkkrug (Werder Brême), Hugo Cuypers (La Gantoise) et Mario Gonzalez (Louvain) avec également 13 buts. Derrière avec 12 réalisations, Neymar (PSG), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Jean-Pierre Nsamé (Young Boys de Berne), Malcom (Zenit), Fabio Borini (Fatih Karagümrük), Ademola Lookman (Atalanta), Gonçalo Ramos (Benfica), Terem Moffi (Lorient), Jonathan David (Lille), Markus Pink (Klagenfurt) et Christopher Nkunku (RB Leipzig) suivent.

Le classement des tops buteurs européens