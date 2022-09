CdM : Hummel dévoile le maillot du Danemark et proteste contre le Qatar

Hummel Sport proteste contre le Qatar. En effet, l'équipementier de l'équipe nationale danoise a présenté trois maillots uniformes pour la Coupe du monde cet automne. Il y en a trois au total, un rouge, un blanc et un noir : la couleur du deuil, en guise de soutien aux milliers de morts décédés sur le chantier du mondial. Hummel déplore notamment l'irrespect de l'émirat en matière de droits de l'homme.

La suite après cette publicité

Ces choix de maillots (assez ternes) n'ont pour autant rien contre le Danemark, « nous soutenons l'équipe nationale danoise jusqu'au bout, mais ce n'est pas la même chose que soutenir le Qatar en tant que nation hôte. Nous pensons que le sport devrait rassembler les gens. Et quand ce n'est pas le cas, nous voulons faire une déclaration ». Le Danemark sera dans le groupe D du mondial et y affrontera notamment les Bleus.

This shirt carries with it a message.



We don't wish to be visible during a tournament that has cost thousands of people their lives.



We support the Danish national team all the way, but that isn't the same as supporting Qatar as a host nation. pic.twitter.com/7bgMgK7WzS