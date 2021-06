OL : Jason Denayer n'exclut pas un départ

Invité hier de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones", Jean-Michel Aulas a fait un point sur le mercato lyonnais. Le président de l'OL en a aussi profité pour évoquer le dossier de la prolongation de contrat de Jason Denayer, libre en juin 2022. «On discute avec Jason. On était tout proche d'un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des Champions, ça l'a un peu...Il ne faut pas s'inquiéter. On va discuter à son retour de l'Euro».

D'après la RTBF, le défenseur belge réfléchit bien à son avenir et n'exclurait pas un départ durant l'intersaison. D'autant qu'il pourrait avoir l'occasion de briller durant l'Euro et donc d'attirer les regards de clubs un peu plus huppés, jouant la Ligue des Champions. Affaire à suivre...