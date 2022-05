FC Barcelone : Manchester United est prêt à toutes les folies pour Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Depuis des semaines déjà, on parle d'un départ de Frenkie de Jong du FC Barcelone. Ce week-end encore, Marca indique que l’avenir du milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie De Jong est plus qu’incertain. La direction barcelonaise réfléchirait à faire partir le Hollandais 25 ans pour renflouer les caisses du club. Un transfert du milieu de terrain engagé avec les Blaugranas jusqu’en juin 2026 impliquerait une grande rentrée d’argent, qui pourrait débloquer le mercato barcelonais.

Le candidat numéro un pour recruter l’international néerlandais, c’est Manchester United, la formation dirigée par Erik ten Hag, qui a entrainé De Jong à l’Ajax, et qui souhaiterait faire signer le Barcelonais cet été. Même si d’après le quotidien espagnol, le milieu catalan ne serait pas intéressé à l’idée de rejoindre les Red Devils et voudrait rester au Barça, où il est l'un des joueurs les plus appréciés du vestiaire.

Un salaire monstre

Et ce n'est pas tout. Pour convaincre le joueur, qui n'a donc pas spécialement envie de faire ses valises, l'écurie de Premier League est prête à tout. Comme l'indique le Daily Star, les Mancunien sont prêts à lui offrir le plus gros salaire du club, plus que David de Gea ou Cristiano Ronaldo. Des émoluments d'environ 450.000€ par semaine (en brut), qui en feraient aussi l'un des joueurs les mieux payés de la ligue.

De quoi en faire réfléchir plus d'un, forcément, surtout qu'on sait bien que le FC Barcelone ne risque pas de pouvoir s'aligner sur ce salaire dans un avenir proche... Quant à son transfert, il pourrait s'élever à des montants environnant les 80 millions d'euros. Cette saison de Jong a disputé 46 matchs avec Barcelone, inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives. Et si on avait là l'un des gros feuilletons de l'été ?