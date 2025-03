Angleterre : trois surprises attendues dans la première liste de Thomas Tuchel

Le grand jour est enfin arrivé. Nommé à la tête de l’Angleterre le 16 octobre dernier, Thomas Tuchel est officiellement entré en fonction le 1er janvier 2025. Et aujourd’hui, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, de Chelsea et du Bayern Munich va donner sa toute première liste en vue des matches qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 face à l’Albanie (21 mars) et la Lettonie (24 mars). Une apparition médiatique très attendue.

Premièrement, Tuchel devra sans doute répondre aux critiques féroces adressées par la presse anglaise. Pour rappel, l’Allemand avait été pointé du doigt par la presse locale en raison de ses allers-retours à Munich jugés trop fréquents. Des voyages polémiques négociés avec la fédération anglaise (FA) puisque Tuchel est accusé d’avoir raté un grand nombre de matches (journées entières de Premier League, FA Cup, etc.) alors qu’il est plus que jamais attendu au tournant après les deux grosses désillusions des Three Lions (finales Euro 2021 et 2024 perdues). Enfin, Tuchel est forcément attendu pour ses choix.

Grealish écarté ?

Aucune révolution ne semble être au programme, mais des surprises ne sont pas à exclure. Ces dernières semaines déjà, la presse locale indiquait que le successeur de Gareth Southgate souhaitait convaincre Ben White (Arsenal) de faire son retour en sélection, après plus de deux ans d’absence. Le défenseur sera-t-il de retour ? Nul ne le sait encore, mais le Daily Mail assure qu’un joueur de 32 ans sera appelé. Il s’agit du défenseur de Newcastle Dan Burn. Performant avec les Magies, Burn, qui peut jouer défenseur central gauche ou latéral gauche, n’a jamais été convoqué chez les Three Lions.

L’autre surprise est un come-back. Absent de la sélection depuis le match amical face au Brésil disputé en mars 2024, Marcus Rashford devrait voir son nom être cité par Tuchel selon The Athletic. Mis au placard à Manchester United, l’ailier de 27 ans profite de sa résurrection sous le maillot d’Aston Villa (4 passes décisives en 9 matches), le futur adversaire du PSG en quart de finale de Ligue des champions, pour avoir le droit de porter à nouveau la tunique blanche. En revanche, le média indique que Jack Grealish ne devrait pas faire partie de cette liste. En difficulté à Manchester City et à nouveau épinglé par les photographes après une soirée arrosée, l’ailier de 29 ans est décidément au fond du trou. Encore une fois.