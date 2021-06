Suisse - Turquie : les compositions officielles

Décevantes lors des deux premières journées, la Suisse et la Turquie se rencontrent pour le troisième match de la phase de poules de l'Euro 2020. Dans l'enceinte du Stade Olympique de Bakou, les Helvètes s'organisent en 3-4-1-2 avec Yann Sommer dans les cages derrière Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez. Silvan Widmer et Steven Zuber assurent les rôles de pistons tandis que Remo Freuler et Granit Xhaka composent le double pivot. Xherdan Shaqiri est en soutien de Haris Seferovic et Breel Embolo.

La suite après cette publicité

De son côté, la Turquie opte pour un 4-3-3 avec Uğurcan Çakır comme dernier rempart. Devant lui, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü et Mert Müldür prennent place. Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci et Kaan Ayhan se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Burak Yılmaz est épaulé par Cengiz Ünder et Hakan Çalhanoğlu.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Suisse : Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri - Seferovic, Embolo

Turquie : Çakir - Çelik, Demiral, Söyüncü, Müldür - Tufan, Ayhan, Kahveci - Ünder, Yilmaz, Çalhanoglu