Serie A : l’AC Milan de Sérgio Conceição laisse échapper des points contre Cagliari

Suite de la 20e journée de Serie A ce samedi soir. Cagliari se déplaçait en Lombardie pour affronter l’AC Milan sur la pelouse de San Siro. Du côté des Rossoneri, l’objectif de cette affiche était de continuer à sortir la tête de l’eau, profitant de la victoire en Supercoppa et de l’arrivée de Sérgio Conceição

pour enchaîner et se rapprocher de la course à l’Europe, alors que la direction travaille déjà sur plusieurs renforts hivernaux. Les Sardi voulaient marquer de précieux points pour remonter au classement et sortir la tête de l’eau. Malgré une énorme domination des Milanais avec 25 frappes tentées, les deux équipes se sont partagées les points (1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Milan 28 18 +9 7 7 4 27 18 18 Cagliari 18 20 -14 4 6 10 19 33

Au cours d’une rencontre marquée par une nette supériorité milanaise malgré un manque criant d’efficacité et de réalisme, Alvaro Morata a réussi à ouvrir le score (51e), avant que Nadir Zortea égalise pour les visiteurs (55e). Au classement, l’AC Milan reste à la 8ème place, tandis que Cagliari est toujours en danger avec sa 18ème position. Le weekend prochain, les Rossoneri défieront en Lombardie le voisin de Côme, alors que les Sardi joueront à domicile Lecce, lors de la 21e journée du championnat italien.