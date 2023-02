LdC, PSG : Foot Mercato en live à 17 heures sur Twitch !

Le Paris Saint-Germain est toujours plongé dans une période compliquée, et pas seulement en raison de sa dynamique sportive en berne en ce début d’année 2023. Entre les déceptions des recrues estivales, le manque de renfort durant le mercato hivernal, le gros coup de gueule de Christophe Galtier et Luis Campos qui lui cherche déjà un remplaçant, le club de la capitale se doit de rapidement réagir pour finir la saison 2022-2023 de la meilleure des manières.

Notre journaliste Maël Lemoine sera face à vous pour répondre à vos questions et vous donner les dernières informations sur la situation sportive et extra sportive du PSG, mais également sur les autres actualités du moment, avec l’affiche de la soirée des 8es de finale de la Ligue des Champions : Liverpool/Real Madrid et la sombre affaire de corruption qui concerne le Barça !

À lire

JT Foot Mercato : la valse des entraîneurs fait rage en Europe

Au programme

PSG : Le cas Neymar Jr met encore le feu en interne.

PSG : Luis Campos déjà sur la sellette.

LdC : l’avant-match de Liverpool-Real Madrid

Tour d’Europe : duel au sommet entre le Francfort de Kolo Muani et le Naples de Victor Osimhen, Manchester City va devoir se méfier de Leipzig, Manchester United et le Barça jouent gros jeudi soir.

Le Barça accusé de graves faits de corruption !

Ne ratez pas le Stream FM qui débutera aux alentours de 17 heures. Venez nombreux pour poser vos questions. Rendez-vous ici, sur la chaîne Twitch de Foot Mercato !

