Nice - Brest : les compositions officielles

Dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, Nice (10e) et Brest (19e) vont s’affronter à l’Allianz Riviera. Un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 15h. Après un début de saison compliqué, les Niçois commencent peu à peu à sortir la tête de l’eau, avec une dernière victoire contre un Lorient séduisant depuis le début de la saison (1-2). Après avoir passé les poules de la Ligue Europa Conference, les hommes de Lucien Favre peuvent commencer à refaire leur retard afin d’atteindre les 5 premières places. À Brest, c’est le maintien qui est en jeu, les Bretons peuvent au moins avoir un peu de confiance puisqu’ils n’ont pas perdu depuis deux matchs.

Du côté de Nice, c’est un système en 4-4-2 qui a été choisi par Lucien Favre. Nicolas Pépé et Gaëtan Laborde constituent le duo devant. Chez les Brestois, on joue en 4-3-3 avec Romain Del Castillo et Franck Honorat alignés. Islam Slimani est lui suspendu.

Les compositions :

Nice : Schmeichel - Atal, Todibo, Dante, Lotomba - Boudaoui, Ramsey, Lemina, Brahimi - Pepe, Laborde

Brest : Bizot - Duverne, Brassier, Chardonnet, Fadiga - Belkebla, Lees Melou, Camara - Honorat, Le Douaron, Del Castillo

