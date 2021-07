MU : Naples refuse une première offre pour Kalidou Koulibaly

Aurelio De Laurentiis n'est pas prêt de brader. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'agent de Kalidou Koulibaly aurait transmis à la direction de Naples une offre de 30 millions d'euros proposée par Manchester United. Cependant, malgré les difficultés économiques du club italien, le président aurait répondu à l'offre par un refus catégorique, considérant que son international sénégalais (46 sélections) vaut au moins 50 millions.

La suite après cette publicité

Les Red Devils ne sont pas les seuls à s'être penchés sur l'ancien Messin (2010-2012) : Everton avait également transmis une offre, un peu plus élevée (35M€), et elle aussi refusée par les Azzurri. En cas de départ de son défenseur central cet été, en plus de l'indemnité de transfert, Naples économiserait 22 millions d'euros sur les deux années de contrat qui lui restent. Une aubaine pour De Laurentiis, qui clôture la saison passée avec une perte de plus de 20M en raison de la pandémie.