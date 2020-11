MU : Ed Woodward maintient sa confiance à Ole Gunnar Solskjaer

On ne va pas se le cacher, le début de saison de Manchester United ressemble à tout sauf à un départ en fanfare pour un club qui dispute la Ligue des Champions cette saison. Si pour le moment, les résultats européens ne sont pas mauvais, loin de là (2 victoires, 1 défaite), les échéances en Premier League n’ont pas eu la même tournure. La cinglante défaite à Old Trafford face à Tottenham a laissé des traces (1-6). Les tensions s’en sont suivies, et les questions autour de l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer ont commencé à fuser rapidement. Malgré cela, The Mirror nous apprend ce vendredi que le directeur général de MU maintiendrait tout de même sa confiance au Norvégien.

«Bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire pour atteindre une plus grande cohésion, nous restons absolument engagés sur la voie positive que nous suivons avec Ole (Gunnar Solskjaer), alors que l'équipe continue à grandir», a ainsi déclaré le board des Mancuniens au cours de l’annonce des résultats financiers du club pour le premier trimestre de la saison 2020-2021. Des résultats qui ne sont d’ailleurs pas au beau fixe. Ed Woodward a annoncé une perte d’exploitation d’environ 30 M€.