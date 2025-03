Qui est Michael Coston, le chef cuisinier qui aide à la performance des joueurs professionnels

À quoi tient la longévité d’un sportif de haut-niveau ? Forcément à son talent, d’abord, mais aussi et surtout à ses efforts sous-terrain. Cette fameuse préparation invisible, qu’on pourrait déterminer autour de trois grands thèmes : la nutrition, le sommeil et la récupération. Michael Coston, chef privé d’origine américaine et collaborateur de nombreux sportifs professionnels, est bien placé pour aborder le sujet. Cet homme de 40 ans, ancien footballeur de haut niveau dont la carrière fut stoppée par un accident, a finalement trouvé sa voie dans le milieu de la cuisine.

La suite après cette publicité

Installé près de Monaco, «Mike» travaille en étroite collaboration avec l’ASM depuis plusieurs années. Une relation née d’une rencontre assez hasardeuse avec Almamy Touré, ancien joueur du club, à la recherche d’un chef privé à l’époque. «Je fais de la nutrition un levier de performance, et de la cuisine un véritable art de vivre, en combinant les deux pour les mettre pleinement au service du client. J’ai commencé avec Almamy Touré, ce qui m’a ensuite ouvert les portes de l’ASM, où le nutrionniste du club, Juan Morillas, m’a fait confiance. J’ai pu développer un service sur-mesure pour les joueurs», explique-t-il.

Il a travaillé avec Radamel Falcao ou Cesc Fabregas

Avec Juan Morillas, aujourd’hui devenu nutrionniste du PSG, «Mike» a pu mettre sur pied un dispositif de suivi personnalisé pour chaque joueur, établi à partir de données précises telles que les analyses sanguines. Une méthodologie novatrice à l’époque, qui lui permettait de concevoir des plans nutritionnels sur mesure, entièrement adaptés aux besoins spécifiques des joueurs (carences, excès, déficit…). (Il est possible de faire appel à ses services depuis ce site)

La suite après cette publicité

«J’ai commencé avec des menus en barquettes avec des sacs au club, mais pour faire quelque chose de plus encadré, j’allais par la suite faire à manger directement chez les joueurs. J’échangeais avec eux, avec le club, ce qui me permettait d’avoir des données à disposition. Tout ça m’a donc permis de déterminer leurs besoins, leurs carences, l’apport en vitamines qui leur était nécessaire avant un match… J’ai par exemple aidé un joueur à adapter son régime vegan pour maintenir ses performances, ou accompagné un autre dans une perte de poids rapide et maîtrisée après une blessure», explique-t-il.

Aujourd’hui, les joueurs eux-mêmes le sollicitent et rémunèrent ses services. Parmi son portefeuille client depuis 10 ans : Radamel Falcao, Cesc Fabregas, Aurélien Tchouameni, Guillermo Maripán, Islam Slimani, Sofiane Diop, Gelson Martins et bien d’autres. «Actuellement, je serais ravi de collaborer avec d’autres clubs et d’autres agents qui ont la volonté de mettre l’accent sur la réussite de leur athlète, explique-t-il. Mon rôle va bien au-delà du simple chef traditionnel. Je me positionne comme un véritable partenaire de performance, et ma mission est d’influencer directement, comme je le peux, les résultats du joueur sur le terrain.» Au service de l’athlète, mais aussi de la performance, vous l’aurez compris.