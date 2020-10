Liga : Séville chute à Grenade

Après la trêve, la Liga reprenait ses droits avec une sixième journée, et un samedi endiablé avec les quatre équipes engagées en Ligue des Champions à l'oeuvre. C'est Séville qui lançait le bal, face à Granada. Un derby andalou, mais surtout un duel entre deux équipes européennes. Au final, c'est l'équipe locale qui s'est imposée sur le score de 1-0.

La rencontre était assez équilibrée, mais juste avant la pause, Joan Jordan écopait d'un double jaune et prenait la porte. En deuxième période, Munir El Haddadi touchait notamment le poteau, alors que Montoro était aussi proche de mettre les siens devant. C'est finalement Yangel Herrera, de la tête, qui marquait le seul et unique but de la partie (0-1, 82e). Les trois points en poche, Granada passe provisoirement deuxième, alors que Séville est septième.