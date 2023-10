L’ancienne compagne d’Antony en remet une couche

La suite après cette publicité

Battu samedi à Old Trafford par Crystal Palace (0-1), Manchester United connait une période délicate en ce début de saison raté. Outre les performances proposées par les hommes d’Erik ten Hag, l’effectif est perturbé par de trop nombreuses affaires extra-sportives qui touchent Antony notamment. Ce dernier, accusé d’avoir agressé son ancienne compagne et d’autres femmes, a pourtant repris l’entraînement récemment. Et forcément, ça ne passe pas pour Gabrela Cavallin, qui a réagi à l’aide d’un communiqué.

«Les avocats de Gabrela Cavallin informent que les crimes commis par le joueur font toujours l’objet d’une enquête de la police de Manchester ainsi que de la police brésilienne, c’est pourquoi nous pensons qu’il sera bientôt traduit en justice, où il devra faire face à un procès», voilà ce qu’explique le clan de l’ex-compagne d’Antony, encore indigné de voir l’ailier droit retrouver les pelouses de Carrington. Si le joueur nie les faits, ce dernier devra tout de même continuer à coopérer pour faire avancer l’enquête.