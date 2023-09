MU : le retour d’Antony approuvé par l’équipe féminine

La suite après cette publicité

Manchester United espère pouvoir compter sur Antony le plus tôt possible. Le Brésilien, accusé d’avoir agressé son ancienne compagne et d’autres femmes, va reprendre l’entraînement à Carrington comme l’a annoncé le club vendredi via un communiqué. Un retour sur le pré qui fera sans doute du bien à des Red Devils décevants depuis le début de saison. Mais si l’ancien ailier de l’Ajax va pouvoir retrouver les terrains, The Daily Mail raconte qu’une réunion cruciale entre certains dirigeants mancuniens et l’équipe féminine a été tenue pour mettre les choses au clair et éviter toutes confusions.

En effet, Manchester United ne voulait certainement pas faire la même erreur qu’avec Mason Greenwood, qui était sur le point de réintégrer l’effectif avant que cela fuite et que les médias, ainsi que certaines personnes du club, s’indignent de cette décision. Alors, le directeur du football John Murtough et la directrice des communications Ellie Norman auraient tenu une réunion pour expliquer la situation en compagnie des joueuses de l’équipe féminine. Le meeting a passé en revue le contexte et les faits reprochés à Antony, de manière transparente. De quoi faciliter son retour sans qu’il n’y ait de confusion autour du Brésilien. Néanmoins, l’ailier droit devra continuer à coopérer avec les enquêteurs en dehors des pelouses pour que l’affaire soit réglée dans les plus brefs délais.