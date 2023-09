MU annonce le retour d’Antony

Absent des terrains de Premier League depuis le 3 septembre dernier, Antony avait été mis à l’écart suite aux graves accusations dont il fait l’objet. Le Brésilien est en effet accusé de violences conjugales par son ancienne compagne, ainsi que par d’autres femmes. Aujourd’hui, alors que l’enquête est toujours en cours, Manchester United annonce que son milieu offensif va faire son retour sur le pré.

« Depuis les premières allégations en juin, Antony a coopéré avec les enquêtes de police au Brésil et au Royaume-Uni, et il continue de le faire. En tant qu’employeur d’Antony, Manchester United a décidé qu’il reprendrait l’entraînement à Carrington et qu’il serait disponible pour la sélection pendant la durée de l’enquête de police. Cette décision sera réexaminée en fonction de l’évolution de l’affaire. En tant que club, nous condamnons les actes de violence et les abus. Nous reconnaissons l’importance de protéger toutes les personnes impliquées dans cette situation, ainsi que l’impact de ces allégations sur les survivants d’abus », indique le communiqué.