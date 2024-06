La Juventus va offrir une recrue à 60 M€ à Thiago Motta

Dans les prochains jours, la Juventus de Turin officialisera la signature de Thiago Motta. L’ancien milieu de terrain quittera ainsi Bologne, avec qui il a réalisé une superbe saison, pour prendre les commandes d’une équipe piémontaise qui veut retrouver les sommets de la Serie A. La Juventus va donc démarrer un nouveau cycle post-Allegri, et forcément, ça va aussi bouger dans l’effectif.

Il y a ainsi déjà plusieurs dossiers chauds sur la table. La prolongation d’Adrien Rabiot à gérer, les pistes Morata, Koopmeiners, Calafiori ou encore Di Gregorio ; autant dire qu’il va y avoir de nouvelles têtes dans l’effectif turinois. Et comme l’indiquent Relevo ainsi que d’autres médias, la direction de la Juventus est très proche de boucler la signature d’un nouveau joueur.

Deux joueurs feront le chemin inverse

C’est Douglas Luiz, le milieu de terrain brésilien d’Aston Villa. L’ancien du City Group, qui appartient à l’écurie de Birmingham depuis 2019, devrait ainsi s’engager avec la Juventus dans une sacrée opération. Aston Villa recevra effectivement 20 millions d’euros, ainsi que deux joueurs turinois : l’Américain Weston McKennie ainsi que l’Anglais Samuel Iling-Junior.

Une opération qui inclut donc du cash et deux joueurs, pour un total estimé à 60 millions d’euros par les deux directions. Les discussions vont dans le bon sens entre les deux formations et tout indique qu’un accord sera trouvé relativement rapidement. La Vieille Dame doit aussi se mettre d’accord avec le joueur, auteur d’une sacrée saison sous les ordres d’Unai Emery. Le milieu de 26 ans a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives en 35 matchs de Premier League et sera un superbe renfort pour les Bianconeri…