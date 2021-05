Tottenham : les supporters vont intégrer le CA

Au fil des semaines, les clubs semblent tirer des conséquences de l'épisode de la Super League et des vagues de protestation massives que cela a entraîné. Après Chelsea, Tottenham vient d'annoncer ce mardi que les supporters vont prendre du galon et qu'un représentant sera élu chaque année afin d'intégrer le Conseil d'administration des Spurs.

« Nous avons tous tiré des leçons des événements récents et avons examiné l'engagement des fans comme une priorité. En conséquence, nous assurerons la liaison avec les principales parties prenantes et établirons un Comité Consultatif de Club, composé de représentants élus des différentes circonscriptions de notre base de fans, inclusif et reflétant la diversité de nos fans. Le président de ce comité sera nommé chaque année en tant que membre non exécutif du Conseil d'administration du club. Nous pensons que cela fournit une représentation authentique et garantit que les fans sont au cœur de la prise de décision du club, ce que nous saluons grandement », précise notamment le communiqué de Tottenham. La révolution est bel et bien en marche.