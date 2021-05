Chelsea : des supporters vont participer aux réunions du CA

C'est une petite révolution qui s'amorce du côté de Stamford Bridge. Chelsea a annoncé ce mardi qu'à compter du 1er juillet 2021, des supporters assisteront aux réunions du Conseil d'administration du club londonien. Cette décision s'inscrit dans un contexte tendu avec les supporters en raison du projet finalement avorté de Super League, dont les Blues faisaient partie des membres fondateurs.

« Trois conseillers aux supporters, choisis lors d'un processus d'élection et de sélection, assisteront aux réunions du conseil d'administration pour s'assurer que le sentiment général des supporters est pris en compte dans le processus de prise de décision du club. [...] Les candidats retenus devront conclure un accord de confidentialité, d'une portée similaire aux obligations de confidentialité d'un membre du conseil d'administration du Chelsea Football Club. Cela permettra au Club de discuter et de demander des conseils sur un large éventail de questions. Les conseillers supporters n'auront aucun droit de vote et ne participeront à aucune réunion relative aux joueurs, au personnel, à l'Académie et aux questions connexes. Les conseillers de soutien assisteront à environ quatre réunions par an, et plus si nécessaire. S'ils terminent l'année avec succès, ils auront le droit de sélectionner un organisme de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni pour recevoir une contribution de 2 500 £ (soit près de 2 900€, NDLR) du Club », précise notamment le communiqué de Chelsea. De quoi calmer la colère de ses fans ?