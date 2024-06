Barça : Hansi Flick a tranché pour l’une de ses pépites

Toujours en difficulté financière, le Barça va de nouveau devoir faire confiance à ses jeunes issus de la Masia la saison prochaine. Si certains commencent à devenir des joueurs confirmés du haut niveau, d’autres doivent encore faire leur place dans le club catalan. Concernant Álex Valle, prêté à Levante cette saison, Hansi Flick veut le tester durant la pré-saison selon le périodique Sport.

Même s’il dispose de plusieurs portes de sortie et n’a plus qu’une année de contrat, l’entraîneur allemand voit en Álex Valle une possible doublure au poste de latéral gauche. Alors que le dossier João Cancelo est complexe avec Manchester City, le Barça serait assuré d’avoir un suppléant à Alejandro Balde.