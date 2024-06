Le Barça et le Real Madrid se font la guerre pour une star, le sale coup de Manchester United à Jadon Sancho

Barcelone et Madrid s’arrachent une star

Chance pour les Catalans, ces derniers ont enfin un peu plus de certitude avec le fair-play financier de Liga. Avec une marge de manœuvre plus importante, le club souhaiterait notamment faire un gros coup en 2025. Si la situation économique continue de s’améliorer, Mundo Deportivo nous apprend que Deco tenterait de réaliser son rêve : s’offrir Florian Wirtz en 2025. Sauf que le club devra faire face à son rival, le Real Madrid, prêt à livrer une guerre sur ce dossier. Marca a même évoqué qu’un accord serait déjà conclu entre Florian Wirtz et la Maison Blanche. Le président de Leverkusen avait déclaré au micro de Bild qu’il en attendait au moins 150M€. Le Barça souhaiterait jouer sur le côté affectif, puisque le joueur s’est déjà affiché tout petit avec un maillot du club. Les bonnes relations avec Simon Rofles, directeur sportif de Leverkusen, peuvent aussi jouer en la faveur du Barça.

Manchester United bloque Sancho

Selon les informations du Daily Express, Sancho a peur que le club mancunien l’empêche de revenir définitivement au Borussia Dortmund. Les Red Devils veulent vendre Sancho selon la BBC et ils réclament 65M€ pour le céder. Une demande à laquelle les Marsupiaux n’accéderont pas. Seul un nouveau prêt permettait à Sancho de rester à Dortmund. En attendant, il va devoir retourner à United et faire la préparation de pré-saison aux côtés d’Erik Ten Hag, avec qui les relations sont glaciales. Une réconciliation pourrait être envisagée si Sancho et le coach néerlandais venaient à rester.

Nouvelle ère à la Juventus

La Gazzetta dello Sport fait un point sur la situation de Naples, l’AC Milan, l’Inter et la Juventus. Comme révélé selon nos informations, le média italien confirme que la Juve va signer Thiago Motta pour une durée de trois ans. L’officialisation devrait intervenir mercredi ou jeudi. En plus d’un coach, La Vieille Dame surveille toujours Michele Di Gregorio, Douglas Luiz, Koopmeiners et Riccardo Calafiori pour se renforcer. La prolongation de Rabiot est aussi sur le feu.