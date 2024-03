Dani Alves promet de ne pas fuir

Condamné à quatre ans et demi de prison pour agression sexuelle, mais derrière les barreaux depuis plus d’un an, Daniel Alves pourrait être libéré dès cette semaine.

La suite après cette publicité

En effet, ses avocats ont demandé l’acquittement, estimant que les relations sexuelles étaient consenties. Ce matin, le tribunal de Barcelone doit statuer sur cette demande. Le joueur, lui, est sorti du silence pour réclamer sa libération et assure qu’il n’en profitera pas pour partir au Brésil. « Je crois en la justice, je ne vais pas fuir », a-t-il déclaré au juge, dans des propos relayés par AS.