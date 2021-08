L'Inter fixe enfin le prix de Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Champion. Mais obligé de dégraisser à fond. C'est la difficile situation que traverse l'Inter Milan de Suning. Et Antonio Conte, sachant que son équipe allait probablement perdre des cadres, n'avait pas hésité à claquer la porte et laisser sa place à Simone Inzaghi. Achraf Hakimi est ainsi parti au PSG pour un chèque environnant les 70 millions d'euros.

Romelu Lukaku est visiblement le prochain sur la liste. Selon les informations publiées en Italie et en Angleterre, Chelsea fait le forcing pour rapatrier son ancien attaquant, et le champion d'Europe est prêt à tout. On a déjà évoqué des offres dépassant les 100 millions d'euros, et peu à peu, les Blues commencent à s'approcher des exigences des Lombards.

Les deux parties se rapprochent

Comme l'indique Sky Italia, les Blues s'apprêtent à repasser à l'attaque avec 115 millions d'euros qui seront proposés aux dirigeants milanais. La possibilité d'inclure Davide Zappacosta dans le deal, en plus de 105 millions d'euros, est aussi évoquée. Quoi qu'il en soit, l'Inter a déjà fixé ses exigences et demande 130 millions d'euros.

Les deux parties commencent à se rapprocher, alors que le principal concerné lui est très chaud pour revenir en Angleterre. On rappelle que l'Inter, n'ayant pas encore totalement payé le transfert du Belge à Manchester United qui a aussi un pourcentage à la revente, ne touchera donc qu'environ la moitié du transfert. Pour le remplacer, Duvan Zapata (Atalanta) et Joaquin Correa (Lazio) sont ciblés.