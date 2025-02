LOSC : Jonathan David est fier de son équipe après la victoire face à Saint-Étienne

Auteur d’un beau match, et buteur sur penalty, Jonathan David a exprimé sa satisfaction de pouvoir continuer avec une victoire sur Saint-Étienne (4-1), après un autre large succès de son équipe face à Feyenoord (6-1) en Ligue des Champions cette semaine. «Ce n’est pas facile de jouer tous les trois jours, mais on a un groupe pour le faire. Le match d’aujourd’hui prouve encore une fois que tout le monde est important. Ceux qui débutent comme ceux qui entrent. Tout le monde fait le boulot. Les supporters voient qu’on travaille beaucoup et qu’on fait des efforts, c’est pour ça qu’il y a cette reconnaissance de leur part», a-t-il expliqué au micro de DAZN après la rencontre.

Puis l’attaquant est revenu sur son penalty : «La panenka ? Il faut la tenter (sourire). Si ça rentre, ça rentre. Si ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Mais je voulais la tenter aujourd’hui, et j’ai réussi ! On est heureux d’avoir gagné, maintenant, on va célébrer puis on se concentrera sur le prochain match».