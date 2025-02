Ligue 1 : Lille dompte Saint-Étienne et se rapproche du podium

Après avoir chuté à Strasbourg la semaine dernière (1-2), Lille semblait avoir retrouvé le sourire grâce à sa victoire historique 6-1 contre Feyenoord en Ligue des Champions. Cependant, malgré cette performance retentissante, l’équipe de Bruno Génésio, bien qu’invaincue sur 14 matches de Ligue 1, avait perdu sa place dans le top 4. Elle pointait à la 6e place avant la rencontre. En parallèle, Saint-Étienne, dirigé par Horneland, peinait à enchaîner et restait en position fragile, juste au-dessus de la zone de relégation, malgré un bon début d’année 2025 avec une victoire contre Reims (3-1).

Malgré la dynamique des forces, c’est Saint-Étienne qui a ouvert le score en premier. Rémy Cabella a tenté de déposséder son adversaire du ballon, mais a fini par toucher sa jambe, ce qui a conduit l’arbitre à accorder un penalty à l’équipe stéphanoise. Zuriko Davitashvili a transformé la sentence avec succès, inscrivant son 7e but en 19 matches de Championnat cette saison (6e, 0-1). Le LOSC a réagi rapidement avec un beau mouvement collectif : Gudmundsson, lancé sur le côté gauche, a vu son centre repoussé par Appiah (12e). Lille a continué de pousser, et Jonathan David s’est effondré lors d’un duel avec Nadé et Batubinsika, entraînant un nouveau penalty. Le Canadien a alors propulsé le ballon sous la barre transversale, en plein centre du but, laissant le gardien sans réaction (32e, 1-1). Lille est ainsi revenu au score.

Lille prend le large

Lille a continué de s’activer avant la fin du premier acte. Haraldsson a repris une passe transversale dans la surface et a tiré à ras de terre. Gautier Larsonneur, bien placé, a capté le ballon sans difficulté (45+1e). Au retour des vestiaires, les Verts ont très vite subi une lourde déconvenue. Dès la 48e minute de jeu, Dylan Batubinsika a reçu un carton rouge après avoir accroché Haraldsson. A 10, Saint-Etienne a progressivement coulé. Sahraoui a ainsi permis à Lille de prendre l’avantage. Lancé en profondeur par Haraldsson, David a débordé à droite. Face à Larsonneur, il a glissé le ballon entre les jambes d’Appiah, offrant à Sahraoui une finition facile dans le but vide (63e, 2-1). Gabriel Gudmundsson a fait prendre le large à son équipe quelques minutes plus tard (72e, 3-1).

Sur sa lancée, le LOSC a continué d’enfoncer le clou. Osame Sahraoui s’est offert un doublé en trompant le portier stéphanois, sur une belle passe de Mitchel Bakker (78e, 4-1). Une nette victoire qui permet à Lille de revenir à une seule place du podium. Le club du nord de la France est 4e de Ligue 1 avec 35 points, derrière Monaco et l’Olympique de Marseille. De son côté, Saint-Étienne reste 15e avec 18 points, et se retrouve maintenant à un seul petit point de la zone rouge.