Liga : le renouveau de l'Athletic Club

S'il y a un club pour qui le centre de formation est le pilier qui soutient tout, c'est bien l'Athletic. Ne pouvant qu'aligner des joueurs basques - avec quelques exceptions tout de même, puisque les non-Basques formés dans d'autres clubs basques peuvent aussi y jouer - la formation de Bilbao doit logiquement énormément miser sur ses jeunes, en plus de quelques joueurs qu'elle peut aller piocher par ci par là. Et historiquement, ça a toujours bien réussi à l'Athletic, un des clubs les plus titrés du pays, n'ayant en plus jamais connu la relégation. Cette saison, l'équipe menée par Marcelino est sur un petit nuage. Après un début de saison mitigé, les Basques sont qualifiés pour les demies de la Copa del Rey et sont revenus à la huitième marche du classement en Liga.

Forcément, le tacticien espagnol y est pour beaucoup. Parmi les références sur les bancs de la Liga depuis bien des années maintenant, il a réussi à tirer le meilleur de son équipe, historiquement toujours difficile à manoeuvrer, mais en panne d'inspiration offensive depuis des années. Sous les ordres de l'ancien de Valence, l'Athletic est redevenu une équipe imprévisible avec le ballon, et capable de faire mal de différentes façon. On est obligé de parler de certains joueurs cadres que l'on connaît bien, comme Unai Simon, Íñigo Martínez, Iker Muniain ou Iñaki Williams, qui assurent dans leur rôle de taulier. Mais surtout, c'est la jeune garde basque qui impressionne, un peu à l'image de ce qui se passe au Barça.

De quoi envisager l'avenir avec optimisme

En défense, on retrouve notamment Dani Vivian, qui a réussi à se faire une place de titulaire malgré une belle concurrence. Du haut de ses 22 ans, il est vite devenu incontournable grâce à sa maturité, sa solidité et sa sérénité. Dans l'entrejeu, on est obligé de parler d'Oihan Sancet (21 ans), dont la polyvalence est incroyable, lui qui peut jouer dans un rôle de milieu box to box, ou en deuxième pointe. Un milieu de terrain dôté d'une qualité technique et d'une vision du jeu supérieures et d'une capacité déconcertante à être décisif. Déjà 6 buts et 4 passes décisives en Liga pour lui, n'étant en plus pas titulaire tout le temps, et un potentiel qui le place parmi les joueurs espagnols les plus prometteurs du moment.

Difficile de ne pas mentionner celle qui est la tête de gondole de cette génération brillante : Nico Williams (19 ans). Le frère d'Iñaki est déjà un membre clé de l'attaque des Leones, et semble encore plus prometteur que son aîné. Très déséquilibrant sur son côté droit, il est aussi un excellent dernier passeur et finisseur. Avec ses 18 ans, Nico Serrano est appelé à occuper le flanc gauche de l'attaque basque pour de nombreuses années, lui qui s'inscrit pleinement dans la lignée de ces ailiers espagnols redoutablement techniques, tout en étant capable de faire mal sur une frappe lointaine par exemple. A noter que le portier Julen Agirrezabala (21 ans), Juan Artola (21 ans) et le milieu Unai Vencedor (21 ans), ce dernier ayant déjà beaucoup joué en équipe première, sont aussi considérés comme des jeunes à fort potentiel. Pas de doutes, grâce à Lezama, le centre de formation du club, l'avenir de l'Athletic s'annonce radieux !