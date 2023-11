BL : Bochum et Cologne dos à dos

Duel de mal classés ce samedi en début de soirée pour le compte de la 11e journée de Bundesliga du côté du Vonovia Ruhrstadion, entre Bochum, 14e à un petit point de la zone rouge, et Cologne, lanterne rouge du championnat. Les deux formations se séparaient finalement sur un score de parité (1-1).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Bochum 9 11 -14 1 6 4 11 25 18 Cologne 6 11 -14 1 3 7 9 23

Entreprenants en première période, les locaux étaient récompensés par l’intermédiaire de Lukas Daschner, en renard des surfaces à la suite d’une frappe de Philipp Hofmann (1-0, 25e). Mais après la pause, le VfL se faisait rejoindre au score par les Boucs, voyant Davie Selke bien reprendre le centre de Linton Maia sur un contre éclair. Le score ne changeait plus, les positions des deux équipes non plus au classement, pas de quoi rassurer Cologne, toujours sous l’eau…