Bordeaux : Gérard Lopez vise un redémarrage en National 2

Relégué administrativement en National 1 par la DNCG, Bordeaux a rendez-vous mardi prochain avec le gendarme financier du football français. Et sauf miracle, les Girondins vont droit dans le mur, faute de repreneur. Hier, Gérard Lopez a d’ailleurs confirmé la triste nouvelle. « Des scénarios, il y en a trois sur la table. (…) Le premier est de trouver un partenaire de dernière minute. On a été approché par beaucoup de monde, mais qui, malheureusement, n’ont pas les moyens. La deuxième option, c’est la liquidation et la disparition du club. »

Selon L’Équipe, cette sortie médiatique a d’ailleurs été très mal accueillie par la sphère politique bordelaise. Nul doute qu’elle ne prendra pas bien non plus l’information dévoilée par le quotidien sportif. Ainsi, Lopez viserait une rétrogradation en National 2. Un nouveau statut qui entrainerait un redressement judiciaire, la réduction des effectifs, mais surtout la perte du statut professionnel et celle du centre de formation.