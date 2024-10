Brest : Eric Roy n’a pas voulu de Maxime Lopez

Maxime Lopez aurait pu rejoindre la Bretagne. Invité dans l’émission Hors Jeu sur Twitch, le milieu du Paris FC s’était confié sur son été et l’intérêt du Stade Brestois 29. «J’avais Brest, mais c’était particulier. Le directeur sportif m’aimait bien, mais le coach ne me voulait pas. J’étais pas le premier choix, je n’ai pas parlé avec lui, mais je savais qu’il ne me voulait pas», a reconnu le natif de Marseille.

Le milieu de terrain de 26 ans aurait également pu rejoindre le Stade Rennais, mais les pensionnaires du Rhoazon Park n’ont pas donné suite aux négociations. Finalement, l’ancien international espoir français (13 sélections) a décidé de rejoindre son grand-frère, Julien, en signant au Paris FC, pourtant en Ligue 2.