Séville FC-RC Lens : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après la victoire du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes (2-0), c’est désormais au tour du RC Lens de faire son entrée en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour cette première journée de la Ligue des Champions, le club nordiste sera opposé au Séville FC au stade Ramón Sánchez Pizjuán. Alors que les deux équipes ont la même dynamique sensiblement depuis le début de la saison, trois premières défaites dans leur championnat respectif, les Lensois ont une nouvelle fois perdu à domicile contre le FC Metz le week-end dernier tandis que les Andalous se sont imposés dans le même temps contre Las Palmas. Une petite victoire qui pourrait avoir son importance ce mercredi soir.

Malgré ce nouveau revers, le quatrième consécutif pour le RC Lens donc, l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 va devoir retrouver le chemin de la victoire dès ce soir pour ne pas sombrer définitivement dans le marasme collectif même si la quasi totalité de ses joueurs va connaître sa première expérience au plus haut niveau dans la compétition reine. L’entraîneur artésien Franck Haise ne devrait pas changer ses principes pour cette rencontre en décidant de s’appuyer sur ses hommes forts dont Brice Samba fait partie. Le gardien lensois serait accompagné par Jonathan Gradit, Kevin Danso et de Facundo Medina qui fait son grand retour au sein de la charnière centrale des Sang et Or depuis la grosse défaite concédée sur la pelouse de l’AS Monaco.

À lire

JT Foot Mercato : le début de saison catastrophique du RC Lens

Une opposition entre deux équipes en difficulté

Si le retour de Przemyslaw Frankowski sur le côté droit lensois est à noter pour cette rencontre ô combien importante et prestigieuse, le technicien français devrait également faire confiance à son milieu de terrain ghanéen avec la nouvelle titularisation de Salis Abdul Samed dans l’entrejeu de son 3-4-3 tandis que Nampalys Mendy serait aligné à ses côté. Pour rappel, le milieu de terrain sénégalais est le seul à avoir connu la Ligue des Champions avec le groupe artésien, avec une seule petite rencontre jouée en C1 quand il évoluait du côté de Leicester. Enfin en attaque, Franck Haise devrait compter sur le même trio offensif que lors de la dernière sortie lensoise. Un trio qui serait emmené par Florian Sotoca et Angelo Fulgini ainsi qu’un certain Elye Wahi.

La suite après cette publicité

Le constat est d’ailleurs sensiblement le même aussi pour José Luis Mendilibar qui devrait compter ses ses hommes forts à l’image de Jesus Navas et Sergio Ramos qui seraient accompagnés en défense de Loïc Badé et Adria Pedrosa avec Marko Dmitrovic en tant que dernier rempart, comme lors de la victoire contre Las Palmas. Au milieu de terrain, l’entraineur espagnol devrait faire confiance à un autre titulaire en puissance en la personne d’Ivan Rakitic. Le Croate serait accompagné par Fernando et Oliver Torres au sein de 4-3-3 concocté par le technicien ibérique. Enfin, Suso, Youssef En-Nesyri et Lucas Ocampos devraient être alignés en attaque.