LFP : le candidat Cyril Linette demande à DAZN de baisser ses prix

Principal adverse de Vincent Labrune pour les élections du président de la Ligue de Football Professionnel, Cyril Linette (53 ans) est en campagne en vue du scrutin qui se tiendra le mardi 10 septembre prochain. Alors que le président de DAZN, le diffuseur de la Ligue 1, a justifié ses tarifs ce jeudi, Cyril Linette a pris position contre les prix qu’il estime trop élevés.

La suite après cette publicité

«Je ne suis ni président de la LFP ni modèle de DAZN et je comprends parfaitement que ces derniers cherchent à sortir de ce bad buzz injuste. Ils ont monté un dispositif en 15 jours ! Mais il me semble qu’ils n’ont pas d’autre choix que de baisser les prix, et rapidement» a ainsi lâché Cyril Linette.