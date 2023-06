Nantes : Samuel Moutoussamy se lâche après le maintien

Grand ouf de soulagement à la Beaujoire. Confronté à Angers ce samedi lors de l’ultime journée de Ligue 1, le FC Nantes a enregistré sa première victoire depuis près de quatre mois en championnat, suffisant pour s’assurer son maintien dans l’élite française après le revers d’Auxerre face à Lens (1-3). Interrogé après la rencontre, le milieu de terrain nantais Samuel Moutoussamy n’a pas dissimulé ses émotions.

La suite après cette publicité

«C’est un moment magnifique, contre vents et marrées, on a été critiqué et enterré, c’est difficile pour le club, les joueurs et les familles. On a subi beaucoup de choses ces derniers mois, c’est émouvant de se maintenir, a confié le capitaine du soir. On a fait le job jusqu’au bout, avec le staff, le coach précédent et le nouveau. On est heureux. Aujourd’hui c’est plus fort que la victoire en Coupe de France (la saison dernière ndlr), c’est là que le cœur et la mentalité d’un club se montrent. Je suis fier du club. Ils ont montré un soutien incontestable.»

À lire

PSG : Gianluigi Donnarumma veut continuer avec Christophe Galtier