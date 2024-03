MHSC-PSG : Vitinha est satisfait de la prestation parisienne

Il réalise une belle saison pour sa deuxième sous la tunique du PSG. Encore impressionnant ce dimanche sur la pelouse de Montpellier, Vitinha enchaîne les grandes prestations et a été un grand artisan du succès large des siens. Auteur de l’ouverture du score francilienne d’un superbe enchaînement, le milieu portugais est devenu un titulaire inamovible de l’entrejeu de Luis Enrique et a été excellent ce soir.

«On a fait un très bon match, a savouré Vitinha à l’issue de la rencontre au micro de Prime Vidéo. On a très bien commencé le match mais on a repris deux buts. Il faut souligner notre attitude. Ce n’est pas facile de jouer dans un stade comme ça. On a répondu présent et on a montré ce qu’est le PSG. C’est une bonne soirée . Dès que je suis sur le terrain, je suis bien. C’est bien de pouvoir monter et avec la dynamique actuelle, il faut continuer comme ça. Sans constance, cela ne vaudrait rien. Le plus important est de remporter des matches. Le titre ? On sait que l’on est plus proches. Il reste 8 matches et il faudra les jouer avec la même intensité et le même sérieux.»