Ligue 1 : le PSG ne fait qu’une bouchée de Montpellier grâce à un Mbappé majuscule

En clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Montpellier ce dimanche soir. Une rencontre qui, sur le papier, devait ressembler à une promenade de santé pour le club de la capitale face à un MHSC en proie au doute mais revigoré par un succès la semaine passée à Nice (1-2). Privé d’Ousmane Dembélé, forfait de dernière minute, Luis Enrique a décidé d’aligner une attaque Barcola-Kolo Muani-Mbappé à la Mosson. Dans l’entrejeu, Kang-In Lee a pris place avec Vitinha et Manuel Ugarte. Dès les premiers instants de la rencontre, les Parisiens ont imprimé leur rythme. Sur un gros rythme, le club de la capitale a étouffé son adversaire. Et malgré un contact litigieux entre Beraldo et Nordin dans la surface francilienne, le PSG a logiquement ouvert le score. Trouvé aux abords de la surface héraultaise, Vitinha a dribblé deux adversaires avant d’armer une frappe imparable pour Dimitry Bertaud (0-1, 14e). Trop forts pour leurs adversaires, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont alors doublé la mise via ce dernier. Trouvé sur la gauche par Randal Kolo Muani, KM7 a armé une frappe croisée pied gauche pour offrir le break à Paris (0-2, 22e). Sonnés, les hommes de Michel Der Zakarian ont pourtant trouvé les ressources mentales et techniques pour revenir dans le coup avant la pause. Alors qu’un Arnaud Nordin remuant a réduit l’écart à la demi-heure de jeu de la tête (1-2, 30e), les Montpelliérains ont hérité d’un penalty suite à un contact entre Gianluigi Donnarumma et Tanguy Coulibaly. Juste avant la pause, c’est Téji Savanier qui a transformé la sentence pour remettre les compteurs à égalité à la pause (2-2, 45e).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 59 26 39 17 8 1 62 23 2 Brest 47 26 16 13 8 5 36 20 3 Monaco 46 26 11 13 7 6 47 36 4 Lille 43 26 14 11 10 5 37 23 5 Nice 43 26 7 12 7 7 27 20 6 Lens 42 26 8 12 6 8 35 27 7 Marseille 39 26 12 10 9 7 40 28 8 Rennes 39 26 9 10 9 7 40 31 9 Reims 38 26 -1 11 5 10 34 35 10 Lyon 34 26 -10 10 4 12 30 40 Voir le classement complet

Et alors que l’on pouvait penser à un incroyable revirement de situation au retour des vestiaires, il n’en a rien été. Remonté à bloc, c’est Kylian Mbappé en personne qui s’est chargé de remettre le Paris Saint-Germain en tête. Et de quelle manière ! Trouvé aux 25 mètres sur la gauche, le capitaine de l’équipe de France a armé une frappe surpuissante qui a touché la barre transversale avant de rentrer (2-3, 50e). Un coup derrière la tête pour les locaux qui ont même encaissé un quatrième but dans la foulée suite à une mine limpide de Kang-In Lee (2-4, 53e). Et même s’ils ont remonté un déficit de deux buts lors du premier acte, il semblait illusoire de croire que le MHSC trouverait les ressources pour encore revenir au score. Et au cas où certaines ardeurs pouvaient encore résider dans les têtes montpelliéraines, Kylian Mbappé a encore été le bourreau de la bande à Michel Der Zakarian en inscrivant un troisième but suite à un superbe enchaînement dans la surface (2-5, 63e). Penaud, Montpellier a eu beaucoup de mal face à un PSG plus que souverain lors du second acte. L’entrée en jeu de Mousa Al-Tamari a apporté un vent de fraîcheur dans les rangs héraultais mais même ses arabesques n’ont pas franchement causé du tort à la défense parisienne malgré un penalty sifflé puis finalement annulé par Florent Batta (84e). En fin de rencontre, le PSG s’est même offert un sixième but avec la réalisation de Nuno Mendes sur un service de son compatriote Vitinha (2-6, 89e). Avec ce succès fleuve et avec la manière, Paris se rapproche encore plus du titre et compte désormais 12 points d’avance sur Brest, son dauphin. Valeureux, le MHSC a baissé les armes en seconde période. Pour autant, le visage affiché par les Montpelliérains lors du premier acte leur servira assurément dans la course au maintien. Pour rappel, le MHSC est 14e.