Emmanuel Rivière deux ans à Crotone

Deuxième de Serie B et promu en Serie A, le Crotone Football Club annonce l'arrivée d'Emmanuel Rivière. L'attaquant martiniquais de 30 ans vit une seconde jeunesse en Italie depuis son départ du FC Metz l'été dernier. Le natif du Lamentin a signé un accord de deux ans avec les Requins, soit jusqu'au 30 juin 2022.

Passé par la Liga (Osasuna), la Premier League (Newcastle) et la Ligue 1 (en Ligue 1, il a disputé 175 matches et inscrit 41 buts sous les couleurs de Saint-Etienne, Toulouse, Monaco et Metz), il a impressionné en Serie B italienne la saison dernière, avec 13 buts inscrits sous les couleurs de Cosenza.

Le communiqué du FC Crotone.