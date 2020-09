Dijon prospecte en Ligue 2 pour remplacer Alfred Gomis

Après avoir perdu son gardien numéro 2 Alex Runarsson, parti à Arsenal et en attendant le départ très probable de son titulaire habituel Alfred Gomis au Stade Rennais, qui est prêt à mettre 14 M€ sur lui, Dijon se met en route pour trouver un numéro un. Ça ne sera vraisemblablement pas Anthony Racioppi. Le Suisse formé à l'OL vient de signer pour 4 saisons en Bourgogne.

Les dirigeants dijonnais ont entamé leur prospection et d'après Ouest France deux noms se dégagent. La priorité se porte sur Saturnin Allagbe (26 ans). Le Béninois possède une certaine expérience, lui qui est titulaire à Niort depuis 4 saisons maintenant. Le nom de Jérôme Prior est aussi évoqué. L'ancien Bordelais est dans une situation délicate à Valenciennes où il n'a plus qu'un an de contrat. Le DFCO n'a pour le moment formulé aucune offre.