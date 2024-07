Enzo Le Fée signe à l’AS Roma

Une petite saison et puis s’en va. Enzo Le Fée quitte déjà le Stade Rennais où il n’aura finalement disputé que 35 matchs toutes compétitions confondues (5 passes décisives). Recruté l’été dernier à Lorient en échange d’un chèque de 20 M€, le milieu de terrain de 24 ans fait cette fois l’objet d’un transfert estimé à 23 M€ pour rejoindre la Serie A. Le Breton vient de signer en faveur de l’AS Roma durant ce mercato estival. Il signe pour 5 ans. La nouvelle vient d’être officialisée.

«L’AS Rome est heureuse d’accueillir Enzo Le Fée. Le footballeur français né en 2000, qui va renforcer le milieu de terrain, est originaire de Rennes et a grandi à Lorient, où il a été convoqué dans les équipes nationales de moins de 20, 21 et 23 ans. Malgré son jeune âge, grâce à sa vision du jeu, son dynamisme et l’habileté démontrée sur les coups de pied arrêtés, Enzo Le Fée s’est imposé parmi les joueurs les plus intéressants de la scène du football européen, cumulant plus de 130 apparitions en Ligue 1», dévoile le communiqué du club italien. Le Fée devient la première recrue officielle de l’été pour la Roma, qui a par ailleurs prolongé le contrat de son entraîneur, Daniele De Rossi.

Le Fée et Ghisolfi se connaissent bien

Le joueur n’était pas prédestiné au départ. Le Stade Rennais comptait sur lui pour la saison à venir, conscient qu’il n’avait pas encore atteint tout son potentiel. Comme nous vous l’expliquions, le marché des transferts, et notamment les offres d’autres clubs, ont changé la donne. Encore fallait-il s’entendre sur les indemnités à verser. Sous la houlette de son nouveau directeur sportif, le Français Florent Ghisolfi, les Giallorossi ont fini par obtenir ce qu’ils voulaient après plusieurs tentatives.

Les deux hommes se connaissent très bien puisque Ghisolfi était l’adjoint de Mickaël Landreau lorsque celui-ci entraînait le FC Lorient (2017-2019). C’est à cette période que Le Fée a connu ses premières apparitions chez les professionnels. Les Merlus étaient alors en Ligue 2. Il a bien grandi depuis et s’apprête à passer un cap dans l’un des meilleurs clubs de Serie A. La concurrence sera beaucoup plus rude qu’à Rennes avec la présence notamment de Bove, Aouar ou encore le capitaine, Lorenzo Pellegrini.