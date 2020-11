Real Madrid - Inter Milan : les compositions sont tombées

La troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions offre un choc au sommet entre le Real Madrid et l'Inter Milan. Deux équipes qui n'ont toujours pas gagné et qui devront réagir. A domicile, les Merengues s'alignent en 4-3-3 et peuvent compter sur Thibaut Courtois dans les buts. Lucas Vazquez, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy composent la défense. Aligné en sentinelle, Casemiro est épaulé par Federico Valverde et Toni Kroos tandis que Marco Asensio et Eden Hazard accompagnent Karim Benzema en attaque.

De son côté, l'Inter Milan poursuit dans son traditionnel 3-5-2 avec Samir Handanovic en dernier rempart. Le Slovène est devancé par Danilo D'Ambrosio, Stefan De Vrij et Alessandro Bastoni. Les rôles de pistons sont assurés par Achraf Hakimi et Ashley Young tandis que Marcelo Brozovic et Arturo Vidal se retrouvent au cœur du jeu. Ivan Perisic qui compense l'absence de Romelu Lukaku et Lautaro Martinez sont soutenus en attaque par Nicolo Barella.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Hazard

Inter Milan : Handanovic - D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Vidal, Brozovic, Young - Barella - Martinez, Perisic