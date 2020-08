Puma dévoile le nouveau maillot domicile de l'Italie

Alors que l'Euro a été repoussé en 2021, les équipes nationales européennes vont disputer la Ligue des Nations dès ce premier week-end de septembre. L'occasion pour certaines d'entre elles de dévoiler leur nouvelle tunique comme c'est le cas pour l'Italie. Toujours équipée par Puma, la Squadra Azzurra dévoile un nouveau maillot domicile qui s'inspire de la luxueuse décadence du passé italien avec un imprimé inédit.

La suite après cette publicité

Le nouveau maillot domicile de l'équipe italienne réinterprète les motifs flamboyants de la Renaissance, dans un graphisme géométrique moderne. Cette création, intégrée au maillot dans un ton sur ton bleu, célèbre l'influence de cette nation, tant sur la culture internationale que sur le football. « Pendant la Renaissance, l'Italie était l'épicentre de la créativité, de l'innovation. Ce pays n'a pas uniquement influencé le monde : il l'a redéfini. Notre objectif était de rendre hommage à cette époque à travers ce maillot Domicile. Pour l'imaginer, nous nous sommes donc inspirés de la période la plus importante de la culture italienne. Les motifs floraux de la Renaissance représentent la beauté universelle née en Italie, une beauté qui a marqué durablement l'esthétisme, les modes de vie, partout sur la planète, avec une créativité imprévisible. Le nouveau maillot Domicile de l'Italie clame haut et fort au monde entier la fierté, la passion et l'enthousiasme des Italiens », précise David Bremond, Directeur Produits de la Catégorie Teamsports de PUMA.

Le nouveau maillot des hommes de Roberto Mancini est doté d'un col polo bleu marine et d'un logo Puma doré. Il est aussi composé de la technologie de thermorégulation de Puma qui vise à un maintenir une température corporelle parfaite et donc à optimiser l'absorption de la transpiration. Orné de perforations laser à l'avant et d'un jacquard technique au dos, ce maillot demeure particulièrement sophistiqué en matière de coupe et de flexibilité.

Le nouveau maillot des partenaires de Marco Verratti ainsi que toute la collection Italie 2020 est en vente sur Foot.Fr