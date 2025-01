PSG : le bel hommage de Luis Enrique à Espaly

Luis Enrique a tenu à rendre hommage à Espaly, club de N3 qui a mis en difficulté le Paris Saint-Germain ce mercredi soir en 16e de finale de la Coupe de France. « J’aimerais féliciter Lionel (Vaillant), l’entraîneur, et le club d’Espaly. Ils ont donné du fil à retordre, on a eu du mal à saisir cette victoire, ils nous ont mis en danger, marqué 2 buts », a lancé Luis Enrique au micro de beIN Sports.

Le coach du PSG a exposé ce qui avait posé problème au PSG. « C’est un terrain de rugby, et je ne cherche pas une excuse. Mes joueurs ont eu une très bonne attitude et l’adversaire a été excellent. Ils ont très bien défendu, ont été très bien organisés, ils ont fermé tous les espaces. Combien d’équipes de L1 ont été éliminées cette semaine ? », a-t-il rappelé, alors que 10 clubs de L1 sont d’ores et déjà éliminés de la compétition.