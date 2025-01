PSG : les mots forts de Luis Enrique avant le choc face à Manchester City

Comment battre Manchester City ? De nombreuses équipes ont eu la recette cette saison, au cours de deux mois cataclysmiques pour les Citizens en novembre et décembre. Depuis, ils se sont repris, à l’image du 6-0 infligé à Ipswich ce week-end en Premier League. Toujours est-il que le PSG a souvent eu un mal fou à l’emporter devant le club mancunien même si leur dernière venue en 2021 au Parc des Princes avait débouché sur une victoire parisienne avec un fabuleux but de Lionel Messi.

L’Argentin n’est plus là, et dans son couloir, c’est Ousmane Dembélé qui agit désormais. Sa recette pour vaincre City ? « On sait que ça ne va pas être facile face à Man City. Avec le public, avec nos armes, on a bien préparé ce match. C’est un match crucial pour notre avenir européen. Il faut mettre un peu de folie, jouer à l’instinct, en étant aussi discipliné », a-t-il lancé en conférence de presse. Discipline et création, deux maîtres mots pour deux entraîneurs biberonnés au FC Barcelone. C’est une bataille tactique qui s’annonce entre Luis Enrique et Pep Guardiola.

Luis Enrique transmet son enthousiasme

Et c’est ce qu’a exprimé le coach parisien face aux médias. « Demain, c’est un match particulier. Parce que je vais croiser un ami avec qui j’ai partagé de nombreuses années en tant que joueur et entraîneur. C’est une grande joie de revoir Pep. Ce qui nous rapproche, c’est notre idée du football. (…) Il y a évidemment des nuances, parce que chaque entraîneur développe en fonction de ses joueurs son modèle. Mais l’idée de jeu de départ est similaire et je crois qu’on va voir un très beau match de football », a-t-il annoncé. « Tout le monde doit être prêt, l’entraîneur et l’équipe. (…) Nous aussi, nous faisons des choses différentes, nous avons des options différentes. C’est un match qui arrive à un moment compliqué, au regard du classement, mais durant lequel nous allons déployer nos meilleures armes », a-t-il poursuivi.

Comme souvent dans les situations critiques, Luis Enrique a affiché un visage confiant et détendu. Oui, ce match revêt un grand enjeu pour l’avenir du PSG en Ligue des Champions, mais cela ne va pas du tout paralyser son équipe, au contraire. « C’est très motivant pour moi. Nous sommes une équipe très jeune mais nous avons beaucoup de qualités. C’est très stimulant et ça nous motive à 100%. (…) On aime attaquer. On aime bien défendre mais on aime beaucoup attaquer et on crée notre plan de jeu en pensant être meilleur que l’adversaire. L’adversaire a une idée similaire, sur la base du jeu. Et nous espérons qu’avec notre attitude, et avec le soutien des supporters, on pourra être meilleur que l’adversaire. Demain, on va voir une version du PSG très bonne, très puissante et j’ai hâte d’y être. » Il n’est pas le seul.