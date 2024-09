PL : Newcastle renverse Wolverhampton grâce à deux buts somptueux

Leur dernière réception au Molineux Stadium en Premier League avait de quoi leur faire faire des cauchemars. Giflé à domicile par Chelsea fin août (2-6), Wolverhampton recevait à nouveau ce dimanche face à Newcastle pour le compte de la 4e journée de Premier League. Face à des Magpies en forme, l’affaire était loin d’être aisée pour les Wolves. Pour autant, ces derniers ont réalisé une belle première période. Et après s’être procurés de nombreuses opportunités, les locaux ont logiquement ouvert le score grâce au premier but de Mario Lemina cette saison (1-0, 36e). Toujours aussi appliqués, les hommes de Gary O’Neil ont continué de maintenir la pression.

La suite après cette publicité

Pour autant, les entrants d’Eddie Howe ont fait du bien et la rencontre a basculé sur une inspiration géniale. Servi en retrait, Fabian Schär n’a pas cherché à se tourmenter l’esprit et a envoyé une frappe fantastique au fond des filets (1-1, 75e). Accusant le coup physiquement, Wolverhampton a été totalement renversé sur un nouveau but sublime. Trouvé sur la gauche, Harvey Barnes a pénétré dans l’axe avant d’armer une frappe parfaite en pleine lucarne (1-2, 80e). Avec ce succès au mental, Newcastle grimpe à la troisième place. De leur côté, les coéquipiers de Rayan Aït-Nouri, sorti sur blessure, restent dans la zone rouge et ne passent pas loin de leur premier succès de la saison.