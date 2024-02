Youth League : le tirage au sort complet des 8es de finale

Le FC Nantes et le RC Lens sont désormais fixés. Alors que le tirage au sort des 8es de finale de la Youth League était organisé, ce vendredi 9 février, les deux formations françaises connaissent leur futur adversaire. Ainsi, les jeunes Canaris défieront les Autrichiens du RB Salzbourg à la fin du mois. En cas de victoire, les Nantais affronteront ensuite le vainqueur du match opposant Copenhague et Silina. De son côté et pour sa première participation en Youth League cette saison, le RC Lens affrontera les Grecs de l’Olympiakos Le Pirée.

Un tirage peu clément pour les Sang et Or qui devront donc se déplacer à Athènes. À noter, qu’en cas de qualification, les Lensois devront à nouveau se déplacer en quart de finale sur le terrain du vainqueur entre le Bayern Munich et Feyenoord. Pour le reste, l’AZ accueillera Porto, Milan défiera Braga, le Real Madrid sera lui opposé au RB Leipzig (la même affiche que celle proposée en 8e de finale de la Ligue des Champions) et Manchester City se déplacera sur la pelouse de Mayence. Les matchs se dérouleront les 27 et 28 février.