PSG : Danilo Pereira très classe avec Luis Enrique

Pour un cadre comme lui, son déclassement aurait pu être vécu comme un manque de respect, mais non, Danilo Pereira n’en veut pas pour autant à Luis Enrique. Dans un entretien accordé au Parisien, le Portugais a fait preuve de classe, comme souvent, et il a assuré comprendre le choix de l’Asturien de s’appuyer sur d’autres profils que le sien. Selon lui, Luis Enrique est même le bon coach pour diriger le PSG aujourd’hui.

«Oui, c’est la bonne personne (pour diriger ce projet). Il a un caractère très très fort et Paris a besoin de gens qui se font écouter. Luis Enrique a des idées pour faire progresser un projet qui dure dans le temps. C’est important qu’il ait le soutien du club et des supporters même si on n’aime pas le caractère (…) C’est un très bon coach. Il a des idées très claires. Parfois, on peut avoir l’impression qu’il n’écoute pas les gens. Il est dans son truc car il croit vraiment en son travail ! Il aime conserver le ballon, fatiguer l’adversaire. C’est un coach qui peut amener beaucoup d’expérience. Mais il faut du temps, et à Paris, on en manque un peu. Les gens sont pressés. À Paris, on a tendance à douter un peu. Et il ne faut pas douter. Un projet ne dure pas six mois ou un an. Il faut avoir une vision sur le long terme», a exprimé le Portugais.