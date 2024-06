Qualifs CdM 2026 : le Mali et la Côte d’Ivoire manquent le coche

La quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique se poursuivait ce mardi soir. Dans le groupe B, le Soudan a repris la tête devant le Sénégal grâce à une victoire 3-0 contre son rival du Soudan du Sud. Khidir (45e +3), Mohamed (51e) et Abdel Raman (78e) ont marqué pour les Crocodiles du Nil. Dans le groupe D, l’île Maurice a remporté son match contre l’Eswatini (2-1) avec des buts de Mike Gaspard et Lindsay Rose. Les Mauriciens sont cinquièmes du groupe à trois longueurs du Cameroun et de la Libye.

La suite après cette publicité

Dans le groupe F, la Côte d’Ivoire reste en tête, mais laisse la possibilité au Gabon de revenir à un point. Accrochés par le Kenya (0-0), les Éléphants ont manqué la possibilité de mettre leurs rivaux à distance. Enfin, le Mali n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre Madagascar (0-0) et reste quatrième du groupe I à quatre points du Ghana. Les insulaires se retrouvent de leur côté à la deuxième place du groupe à deux points des Black Stars.

Les rencontres de 15h