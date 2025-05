Mercato : le Paris FC et deux clubs de Ligue 1 visent un grand espoir en Allemagne

Le football francilien est en fête. À partir de la saison prochaine, les fans du Paris Saint-Germain et du Paris FC pourront profiter du derby le plus rapproché du monde. Promu en Ligue 1, le PFC va en effet résider juste en face du Parc des Princes. Un promu qui aura de l’ambition. Bientôt doté d’un budget qui avoisinerait les 80 M€, le Paris FC sera forcément attendu sur le marché des transferts, même si dirigeants ont rapidement calmé les ardeurs des plus rêveurs.

«Il ne faut pas brûler les étapes. Nous ne sommes pas le PSG ni les grands clubs de Ligue 1 mais on va faire du bon boulot» , indiquait récemment Pierre Ferracci, avant d’être imité par Michel Denisot, membre du conseil d’administration du club. « L’idée n’est pas de faire revenir Mbappé à Paris… C’est plutôt de faire une équipe de joueurs provenant le plus possible de la couronne parisienne. » En clair, il ne faut pas s’attendre à du bling bling cet été. Ce qui n’empêche pas le PFC de viser plusieurs éléments à fort potentiel. Même à l’étranger.

Une cible à 3 M€

Bild nous apprend d’ailleurs que les Parisiens ont un oeil sur Pascal Klemens. Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais de l’autre côté du Rhin, le joueur du Hertha Berlin (11e de D2 allemande) est considéré comme l’un des meilleurs talents en devenir du football allemand. Âgé de 20 ans et sous contrat jusqu’en 2026, Klemens est un défenseur polyvalent capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste de latéral. Droitier, Klemens (3 passes décisives en 24 matches de championnat) pourrait être l’autre espoir du Hertha à plier bagage après Ibrahim Maza, transféré au Bayer Leverkusen en échange de 12 M€.

Klemens est sous contrat jusqu’en 2026, mais les discussions concernant une prolongation ont été mises en stand-by durant la première moitié de la saison. De quoi relancer son avenir ? Pas forcément. L’intronisation de Stefan Leitl, qui a succédé à Cristian Fiél, à la tête de l’équipe en février a relancé le joueur. Brest et Toulouse ont également coché le nom du jeune international U20 allemand, mais Bild assure que les pistes françaises ne seraient pas la priorité du joueur. À noter que des formations de Premier League se sont également penchées sur le cas d’un élément qui a pu s’entraîner avec l’équipe A de la sélection allemande en novembre dernier. En attendant une éventuelle prolongation, sa valeur marchande est estimée à 3 M€.