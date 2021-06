Nike présente le nouveau maillot des Corinthians !

Alors que le championnat brésilien a déjà repris depuis la fin du mois de mai et que les Corinthians ont déjà disputé 4 matchs, Nike vient tout juste de dévoiler la nouvelle tunique que le club de São Paulo portera à l'Arena Corinthians durant l'ensemble de la campagne 2021-2022.

La suite après cette publicité

Partenaire officiel des Corinthians depuis 2003, la marque à la virgule a longuement profité des succès du club mais depuis le dernier titre de champion en 2017, la donne a changé et le club fondé en 1910 a connu des saisons bien difficiles. Avec l'arrivée de Sylvinho au poste d'entraîneur, les Paulistes espèrent retrouver leur place et jouer les premiers rôles du football brésilien mais cette nouvelle saison ne semble pas très bien embarquée avec seulement quatre points pris en quatre rencontres. Pour ce nouvel exercice, Nike présente une tunique principale qui s'appuie sur les couleurs traditionnelles du club mais y ajoute une touche de modernité, comme sur le maillot extérieur dévoilé il y a quelques semaines.

Ce nouveau maillot domicile conserve donc l'ADN du club avec son fond blanc et ses touches de noir mais la marque américaine va plus loin puisque les lignes noires imparfaites représentent les fissures des murs de São Paulo. Ce clin d'œil apporte un style totalement unique à cette tunique où le noir est également présent au niveau du bout des manches, du col et des bandes latérales alors que des chaussettes blanches et un short noir complètent cette tenue que les hommes de Sylvinho ont déjà porté ce mercredi 16 mai face au Red Bull Bragantino.