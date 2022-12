Atlético de Madrid : la nouvelle pique de Diego Simeone à João Félix

La suite après cette publicité

Alors que les relations se tendent tous les jours un petit peu plus entre l’Atlético de Madrid et João Félix, Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros, a profité d’une prise de parole pour piquer la star portugaise. « Personne n’est indispensable et les choses seront comme elles doivent être. C’est très important pour nous. Il a fait une bonne Coupe du monde, il a participé à des buts avec l’importance que l’entraîneur lui a donnée… »

« Espérons que nous pourrons avoir le meilleur Joao, celui vu en Coupe du monde. Espérons que nous lui donnons aussi cette tranquillité d’esprit et cette joie de montrer dans le jeu tout ce qui a été vu en Coupe du Monde », a ainsi déclaré l’Argentin, lui qui a largement ouvert la porte (à l’instar de ses dirigeants) au départ du joueur lusitanien. Seul problème : il reste lié à l’Atlético jusqu’en 2027 et les dirigeants madrilènes ne compteraient pas le laisser partir pour une somme inférieure à 100 millions d’euros.

