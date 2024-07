MU : Leny Yoro comblé de bonheur après sa première réussie

Les 48 dernières heures de Leny Yoro furent agitées. Officialisé comme nouveau joueur de Manchester United jeudi soir, le défenseur français n’a eu le temps de boucler qu’une seule séance d’entraînement avec ses nouveaux partenaires avant de disputer son premier match. Ce samedi, Erik ten Hag l’a en effet titularisé lors d’une rencontre amicale face aux Glasgow Rangers, une confiance que le joueur de 18 lui a d’ailleurs bien rendue en 45 minutes. Intraitable dans les duels, excellent à la relance, clairvoyant sur son placement, Yoro s’est attiré les louanges des observateurs mancuniens sur les réseaux sociaux. De son côté, le Manchester Evening News lui a même attribué la deuxième meilleure note du match, juste derrière Amad Diallo.

Invité à s’exprimer après la rencontre, l’ex-Lillois s’est dit particulièrement fier. «C’était incroyable. Content de ma performance et de celle de l’équipe. J’espère qu’on continuera comme ça. J’étais très à l’aise. L’équipe, le staff, tout le monde m’a beaucoup aidé et m’a fait me sentir bien. Merci aux fans. J’espère vous voir vite à Old Trafford», a-t-il exprimé au micro de Manchester United TV.